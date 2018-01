Tinder é o app da vez na Olimpíada de Sochi - Link - Estadão

SÃO PAULO – Para quem vê de fora, uma Vila Olímpica pode parecer um lugar onde todos os atletas se conhecem, mas, durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, que estão acontecendo na Rússia, há quem tenha utilizado a tecnologia para dar uma força na hora de se relacionar com seus companheiros olímpicos.

É o caso da snowboarder americana Jamie Anderson, de 23 anos, que confessou à revista americana Us Magazine que usa o Tinder para conhecer seus companheiros de competição.

“Usar o Tinder na Vila Olímpica é outro nível. Só tem atletas! Tem muitos caras bonitinhos ali”, disse ela, que ainda revelou que teve de desligar sua conta no Tinder para poder se focar na competição – a medida deu resultado, uma vez que ela conquistou a medalha de ouro em sua categoria, no domingo, 9.

Anderson não é a única: a neozelandesa Rebecca Torr, que também pratica snowboard, comentou em sua conta no Twitter antes dos Jogos que mal podia esperar para usar o Tinder na Vila Olímpica. A atleta comentou ainda que só queria ter um “match” – isto é, quando você gosta de alguém e a mesma pessoa gosta de você no aplicativo de paquera – com algum dos integrantes da equipe de bobsled da Jamaica.