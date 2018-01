Tinta especial bloqueia sinais de Wi-Fi e celular - Link - Estadão

Os criadores da tinta afirmam que é uma forma barata de defender as redes do acesso externo, já que o quilo da tinta pode ficar em torno de 10 euros. O líder do projeto, Shin-ichi Ohkoshi, explicou que o produto ainda atende a diversas finalidades, como proteger equipamentos hospitalares de interferência magnética, ou até mesmo revestir salas de cinema para impedir o funcionamento de telefones celulares. O time de desenvolvimento ainda planeja adaptar a tecnologia aos tecidos.

Especialistas em segurança alertam que técnicas de proteção eletromagnética não são novidade no ramo de segurança digital, e não eliminam a necessidade de um modelo de segurança mais robusto, que evite outros tipos de hackers e intrusos.