Tire suas dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico de TV no Brasil - Link - Estadão

MARCOS ARCOVERDE/AGENCIA ESTADO São Paulo deve passar pela mudança nesta quarta-feira, 29 de março

Desde o início de 2016, o Brasil deu início ao processo de desligamento do sinal analógico de televisão. Depois de um teste em Rio Verde (GO) em março, e de Brasília (DF) e nove cidades goianas em novembro do ano passado, é a vez de São Paulo passar pelo processo de mudança. Neste ano, o desligamento também ocorrerá Goiânia em maio; em Belo Horizonte, Fortaleza, Recife e Salvador, em julho; e em Vitória e Rio de Janeiro, no mês de outubro. As capitais da região Sul – Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre – devem esperar até 2018.

Além disso, o desligamento do sinal analógico de TV está sendo utilizado também como marco para que SBT, Record e Rede TV! deixem a TV paga brasileira – a partir do dia 29, estes três canais não estarão mais presentes nos pacotes de TV por assinatura, em um caso bastante complicado e ainda em negociação. Abaixo, confira as respostas às perguntas mais comuns sobre o assunto:

Por que o sinal analógico está sendo desligado no Brasil?

A melhor qualidade do sinal digital é um dos motivos para explicar o processo. Além disso, vários canais de televisão analógicos ocupam frequências na faixa 700 MHz, que será utilizada para outra finalidade. O desligamento do sinal analógico destes canais e o remanejamento dos digitais para outra faixa, vai permitir que operadoras de celular usem essas frequências para melhorar o serviço de 4G oferecido no território nacional. Essa liberação aconteceu através de leilão promovido pela Anatel no final de 2014, onde as empresas interessadas compraram o direito de explorar as frequências. De qualquer forma, essas mudanças só poderão acontecer depois que todo o país passar pela digitalização do sinal de TV, no final de 2018.

Quando vão desligar o sinal analógico na minha cidade?

A cidade de Rio Verde (GO), foi a primeira a ter seu sinal totalmente convertido para digital, em caráter de teste, no início de 2016. Em Brasília, o processo começou nesta semana e vai até 17 de novembro. São Paulo será a próxima capital a passar pela migração, que está planejada para em março do ano que vem. Durante o ano de 2017, outras grandes capitais brasileiras devem passar pelo processo: Goiânia em maio; Belo Horizonte, Fortaleza, Recife e Salvador em julho; Vitória e Rio de Janeiro em outubro. Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre esperarão até janeiro de 2018.

O que muda com o sinal digital?

A principal mudança é a qualidade da imagem, que diferentemente do sinal analógico, passa a ter alta definição. O salto é de 704 x 480 linhas de pixels para 1.920 x 1.080 linhas de pixels na resolução das imagens. Na prática, as imagens ficarão mais nítidas para os espectadores, o que aumenta a quantidade de detalhes percebidos.

Como descubro se meu sinal ainda é analógico?

As emissoras exibirão, durante sua programação, um símbolo que indique o uso do sinal analógico. A Rede Globo, por exemplo, utiliza uma letra "A" para alertar seus telespectadores. Se sua televisão já for digital, mas a antena for analógica, a imagem ficará borrada.

Como saber se minha TV é compatível com o sinal digital?

Todos os televisores de ao menos 26 polegadas fabricados a partir de 2011 têm, segundo norma do governo, conversor digital integrado. Além disso, outra forma de checar é a presença da indicação "DTV" no aparelho.

Como faço para ter acesso ao sinal digital?

Para se adequar ao sinal digital, são necessárias uma antena e uma televisão que recebam esse tipo de transmissão. Caso o modelo do televisor seja incompatível, é possível comprar um conversor.

Quem pode ganhar um conversor de graça?

Beneficiários inscritos no Bolsa Família e no Cadastro Único do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário têm direito a receber conversores. Quem se enquadrar nesses critérios e morar em cidades como Brasília, Águas Lindas, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás, pode ligar no número de telefone 147 e agendar a retirada do kit. Outras cidades ainda não estão fazendo o agendamento.

Quais sinais indicam que a transmissão analógica está sendo desligada na minha cidade?

As emissoras geradoras, que geram conteúdo para todo o País, vão exibir um aviso fixo informando que o sinal analógico foi desligado, mas que o conteúdo está disponível na transmissão digital. Os canais de retransmissoras ficarão simplesmente pretos, sem conteúdo nem aviso em exibição.

Por que SBT, Record e Rede TV! estão deixando a TV paga?

As três emissoras recentemente se uniram em uma única empresa, a Simba Content, para negociar os direitos de sua programação com as operadoras de TV paga. Segundo as empresas, até o momento, elas não recebiam das operadoras de TV paga pela transmissão de sua programação em seus pacotes. Por conta disso, a Simba entrou com um processo no Conselho de Administração de Defesa Econômica (Cade) em 2016, alegando concentração de mercado por parte das operadoras, que remuneram a TV Globo por uma transmissão semelhante. O Cade deu ganho de causa à Simba, permitindo que as três emissoras retirassem seus canais das operadoras de TV por assinatura. Desde então, as operadoras e a Simba estão em negociações para que a situação se resolva – caso isso não aconteça, os sinais serão desligados em 29 de março, coincidindo com o fim do sinal analógico de TV em São Paulo. Em cidades como Brasília e Rio Verde, onde o sinal analógico de TV já foi desligado, algumas operadoras se anteciparam e já deixaram de exibir a programação de SBT, Record e Rede TV.

Se a situação não se resolver, como assistir a SBT, Record e Rede TV!?

Os três canais continuarão a poder ser assistidos através da TV digital aberta, com auxílio de uma antena e de uma televisão apta para a tecnologia. Caso não seja o caso da sua TV, é necessário comprar um conversor digital.