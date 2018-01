Tire suas dúvidas sobre o iOS 6 - Link - Estadão

Personal Nerd: tudo o que você precisa saber sobre o novo sistema operacional da Apple para aparelhos móveis

SÃO PAULO – Entre as novidades anunciadas pela Apple na sua convenção WWDC na segunda-feira, 11, estava a nova versão do iOS, seu sistema operacional para dispositivos móveis como o iPad e o iPhone.

A sexta versão do sistema, ou iOS 6, veio com uma lista de 200 novidades, entre os quais upgrades para a assistante de voz Siri e para o aplicativo Maps. O site da empresa dá uma geral nas atualizações.

Preparamos um pequeno tira-dúvidas para você. Confira:

Quais as principais novidades do iOS 6?

Siri sabe muito mais que sua versão anterior: agora ela pode responder perguntas sobre filmes, esportes e mais. O aplicativo Maps usa cartografia da Apple (e não mais do Google Maps) e vem com novos recursos como visão aérea em 3D e instruções de caminho rua a rua (como um GPS).

A integração com o Facebook agora é total. FaceTime, app de video chat, passa a funcionar em 3G e 4G, não só Wi-Fi. Aplicativos como Find My Friends e Find My iPhone ganharam novas versões. A ferramenta “Do Not Disturb”, que silencia notificações, chamadas e avisos de mensagens quando o usuário não quer ser incomodado.

Vale lembrar, como dito acima, que alguns modelos mais antigos de aparelhos não poderão aproveitar todas as novidades.

O novo iOS pode ser instalado em quais aparelhos móveis da Apple?

Nos smartphones iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S; nos tablets iPad 2 e no novo iPad; e no iPad Touch de quarta geração. Basicamente, todos os aparelhos encontrados à venda hoje. Ele não roda em modelos anteriores como o primeiro iPad e o iPhone 3.

Todas as novidades do iOS 6 funcionarão em todos esses modelos?

Nem todas. O iPad 2 não rodará o Siri, por exemplo, assim como os iPhones 3GS ou 4. O que significa que o aplicativo Maps não poderá contar com as instruções de voz quando usado nesses aparelhos. Os únicos dois aparelhos a aproveitarem todo o potencial do iOS 6 são o iPad novo (3) e o iPhone 4S.

Quanto custará instalar o iOS 6?

Nada, é uma atualização gratuita.

E quando ele será disponibilizado?

No “outono” (americano), segundo a Apple, que fica entre setembro e dezembro. O iOS 5 saiu no dia 21 de outubro de 2011.

Como farei para instalar?

Seu dispositivo o avisará da chegada da atualização. Baixe e instale diretamente no aparelho.