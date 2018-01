Tiros no deserto - Link - Estadão

??? Lançado durante a E3, game quer atrair aqueles que enjoaram das sequências

Em ‘Rage’ jogador controla buggys como em ‘Halo’. FOTO: DIVULGAÇÃO

LOS ANGELES – O número três nunca foi tão mágico quanto na última edição da Electronic Entertainment Expo (E3), com Gears Of War 3, ‘Call of Duty: Modern Warfare 3 e Uncharted 3: Drake’s Deception“, lançamentos que atraíram grande atenção.

Porém, os desenvolvedores de Rage, um game pós-apocaliptico em primeira pessoa, que não é — pasmem! — uma sequência, estão cruzando os dedos para que os consumidores estejam mais interessados em gastar em um jogo construído do zero do que em uma franquia, e que estes descubram o corajoso Rage, em breve nas prateleiras.

Em Rage o jogador encarna um pistoleiro que desperta de um sono profundo, como em Halo. Ele correrá de buggys por uma paisagem semelhante à de Motorstorm. Verá cadáveres empilhados e locais saqueados como em Bioshock. Sim, comparações com outros games e talvez até com Mad Max, caibam, mas Rage é um esforço verdadeiramente testado.

Rumores em torno de um jogo baseado em uma fuga do deserto com uma arma em punho têm surgido desde quando a id Software, que na década de 1990 criou os clássicos Doom, Quake e Wolfenstein, anunciou Rage, quatro anos atrás. O diretor criativo da empresa, Tim Willits, disse que a entrada no mercado com um jogo completamente novo não tem sido fácil, mesmo com a impressionante lista de créditos da id Software.

“É tão diferente de tudo que fizemos no passado”, disse Willits durante a E3. “Explicar para os consumidores que é algo feito pelos mesmos caras que fizeram Doom, Quake e Wolfenstein – mas que não é Doom, Quake ou Wolfenstein — tem sido desafio desafio para nós. E mostrar o jogo para quantas pessoas seja possível é o primeiro passo para transpor essa colina”.

Outros métodos para divulgar o game têm sido empregados pela publisher Bethesda Softworks, como veicular um comercial durante as finais da NBA. Nele, o jogador do Los Angeles Clippers, Blake Griffin, acampa em frente à produtora do jogo e clama para ser incluído como personagem do jogo.

“Definitivamente não é o mesmo mundo de quando Doom e Wolfenstein surgiram”, disse Willits. “Há tantos jogos e tanto barulho lá fora. Você realmente precisa fazer tudo o que puder, especialmente em relação às pessoas que podem nunca ter ouvido falar da id Software. Por exemplo, nós desenvolvemos um jogo de iPhone, e seu objetivo principal era para ser uma ferramenta de marketing para Rage.

O game, que tem lançamento prevista para o dia 4 de outubro, para Xbox 360, PlayStation 3 e PC e pode ser o novo Halo, segundo aposta o desenvolverdor John Romero.

