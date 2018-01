Todo mundo assistiu ao maior funeral do mundo - Link - Estadão

A reunião virtual e física de fãs ao redor do mundo para assistir ao Memorial de Michael Jackson em Los Angeles derrubou o Twitter, mas por pouco tempo. Em seguida, a ferramenta voltou ao ar. Assim como no dia da morte do astro, outros serviços de internet reportaram lentidão, como o Facebook – usado no streaming online da CNN.com – e o próprio Google, de acordo com o Yahoo!

Ao redor do planeta, os fãs que puderam se reuniram em estáfios, ginásios e praças públicas para assistir juntos ao ‘showneral’. Quem não pôde conferiu a transmissão da CNN.com, mas não o fez sozinho – o livestreaming de mensagens do Facebook passava a impressão de que todo mundo estava assistindo ao funeral e ao público que estava assistindo a ele, ao mesmo tempo.

A CNN ainda não divulgou os números da audiência da transmissão.

Quem está conectado neste momento, usando o Twitter ou outras redes sociais, provavelmente está tendo a impressão que a maioria das pessoas usando a web agora está assistindo ao funeral de Michael Jackson.

A cerimônia foi organizada pelo mesmo diretor dos shows da última turnê que Jackson faria e está sendo uma espécie de espetáculo fúnebre, chamado de Showneral nas redes sociais. Às 16h10, dos 10 Trending Topis que o Twitter exibe, 4 envolviam Michael Jackson – isso, pouco antes do Twitter não aguentar e cair por causa do funeral de Michael, às 16h20 mais ou menos.

Mesmo considerando que o livestreaming está disponível na CNN.com (acompanhe aqui) e que, portanto, qualquer um pode assistir ao funeral ao vivo, muita gente no Twitter está ‘cobrindo’ a cerimônia. Pelo menos um desses perfis vale a pena seguir: o @pedrotourinho está acompanhando a cerimônia lá em Los Angeles e twittando. Se o Twitter voltar, dá pra acompanhar pelo perfil dele também.

Além disso, como os usuários podem comentar o livestreaming da CNN via Facebook, o campo de ‘comentários’ virou um grande quadro de recados em que os fãs compartilham suas impressões sobre o evento – como se estivessem, de fato, todos assistindo ao funeral juntos.