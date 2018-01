Todo mundo é um vocalista robótico em potencial - Link - Estadão

Você já ouviu falar de uma ferramenta chamada Auto-Tune? Os audiófilos a culpam por transformar qualquer pé-rapado desafinado em uma Susan Boyle. O Auto-Tune ajusta determinada faixa de áudio – geralmente, a voz – a uma nota específica e geralmente serve para disfarçar e suavizar imperfeições em vocais não tão habilidosos.

Só que outra habilidade do Auto-Tune é distorcer a voz. O efeito lembra aquela “voz de pato” utilizada pelas emissoras de TV quando querem manter algum entrevistado no anonimato, e foi bastante utilizado pela dupla de música eletrônica Daft Punk. É aquele som metalizado, a voz que a gente atribuiria a um robô se ele falasse. Agora, um grupo que se denomina The Gregory Brothers resolveu criar música a partir das falas de um monte de gente usando o Auto-Tune. Tem comercial, discurso de político e até as palavras de gente que marcou época, com uma base de fundo e cantando no ritmo da música:

Ficou parecendo música do Akon, o rapper que canta You’re so beautiful. No perfil do The Gregory Brothers no YouTube estão disponíveis as outras composições.