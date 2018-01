Todo mundo menos ela - Link - Estadão

Luíza sabe que virar piada na internet tem pouca relevância e curta duração

Luiza passou a semana em São Paulo. FOTO: Daniel Teixeira/AE

SÃO PAULO – Luíza Rabello, 17 anos, cresceu em uma época em que o mundo se comunica pela internet via redes sociais. Por isso a jovem tem consciência de que a piada com seu nome, a partir da frase do pai em um comercial, não tem a menor relevância. Mas não é a relevância que faz algo virar meme na rede. “As coisas na internet vem, vão e às vezes voltam”, disse em entrevista ao Link. “Quando surgir algo mais interessante, as pessoas vão me esquecer.”

“A gente não está contando isso como um meio de vida, porque já temos uma vida feliz”, disse o pai da garota. Gerardo Rabello e autor indireto da piada mais difundida das últimas semanas, que antecipou a volta da garota, programada para o fim do mês. Escondeu que ela chegaria do Canadá na terça-feira, e agora gerencia o interesse da imprensa pela menina em São Paulo.

“Fiquei orgulhoso vendo ela conversar em inglês de brincadeira com o Evaristo Costa, o pessoal aplaudindo e chamando o nome dela. Aí a gente vê que o investimento valeu a pena”, disse o colunista social de um jornal paraibano ao Link.

Incoerência. No primeiro comercial de empreendimento imobiliário gravado, Gerardo Rabello recebeu um cachê de mais de R$ 10 mil para mostrar um apartamento, apresentar sua família e demarcar aquele negócio como um empreendimento para um público mais “refinado”. A imagem de Rabello está ligada a esse público por causa da coluna, que trata do “luxo” e “mostra os castelos que as pessoas querem construir na vida”.

O colunista achou “incoerente” apresentar toda sua família, enquanto Luíza não estava presente. Ele pediu para adiar. Não teve jeito. “Mencione que Luíza não está porque está estudando no Canadá, quem investe em educação é bem visto na sociedade”, aconselhou o publicitário responsável.

O comercial foi exibido no dia 10, uma terça-feira. As piadas vieram logo em seguida, começando por um empreendimento concorrente. Na quarta e quinta-feira o vídeo chegou ao YouTube. No fim de semana, durante o festival de verão de João Pessoa, Lenine, Reginaldo Rossi e a banda Garota Safada fizeram brincadeira com o bordão, incitando a plateia: “E a Luíza?!”, e o público respondia “tá no Canadá!!”

Sites repercutiram a história na semana passada. Analisando a quantidade de buscas por “Luiza Canadá” no Google Trends, a brincadeira deixou de ser regional e espalhou em todo o Brasil. A menina apareceu me programas de TV, famosos fizeram piadas usando a frase “menos Luíza que está no Canadá”, criaram-se músicas. um tumblr e até games.

Luíza diz que não quer dar continuidade à brincadeira. Suas preocupações agora são lidar com o Twitter (que saltou de 175 para mais de 9 mil seguidores em dias), recusar adesões no Facebook (cerca de 500 por dia), tirar boas notas no último ano do ensino médio, passar no vestibular e guardar dinheiro para sua próxima viagem, desta vez à França.

Todo mundo no Twitter. O bordão foi exaustivamente replicado nas rede sociais. Até William Bonner e o ex-jogador Ronaldo fizeram piada

Luxo na montanha. Um game, no estilo do clássico SkiFree pôs Luíza para esquiar, desviando de memes e do Abominável Homem das Neves

Clique na imagem para abrir o jogo

Todos em João Pessoa. No início do seu show Lenine disse: “Maravilha, tá tudo mundo aqui. Só não tá a Luiza que tá no Canadá, né?”

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/AlnhIQ50SOc" width="570" height="320" wmode="transparent" /]

Eu tô no Canadáá! Um Tumblr reuniu todas as piadas, como a dublagem da cena “sou rica!”, com Carolina Ferraz, na novela Beleza Pura

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/ZlXz9bWAbSE" width="570" height="320" wmode="transparent" /]

O primeiro comercial, exibido primeira na filial da TV Globo na Paraíba

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/pIf6tNW6OKc" width="570" height="320" wmode="transparent" /]

O novo comercial, dessa vez estrelando Luiza, que faz a apresentação dos apartamentos

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/C8Zw41ReFxw" width="570" height="320" wmode="transparent" /]

Novo comercial com Gerardo Rabello, contratado por uma operadora

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/6Dv_p0X34Tw" width="570" height="320" wmode="transparent" /]

