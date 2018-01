Todos querem o Google - Link - Estadão

O Google planeja lançar nos Estados Unidos um serviço de banda larga de alta velocidade em fibra ótica, e para isso, está convidando municípios do país a se inscreverem no programa experimental. A rede deve ter velocidade de 1 Gbps – mais de 100 vezes mais rápida que a atual média americana – e preços competitivos. Confira abaixo o vídeo-convite do Google às cidades americanas:

As inscrições estão abertas até o dia 26 de março, e graças ao poder bilionário da empresa californiana, diversas cidades já se mobilizam para chamar a atenção da imprensa e de funcionários do Google. A proximidade ao encerramento do prazo final fez com que o assunto ganhasse espaço nos noticiários do país.

Cidades como Columbia, no Missouri, e Topeka, no Kansas, fizeram agressivas campanhas pela indicação. A primeira distribuiu 15 mil cartazes impressos com o logo da empresa para serem exibidos durante um jogo de basquete televisionado. Já Topeka foi ainda mais longe e, por decreto oficial do prefeito lançado via Google Docs, a cidade foi renomeada para Google, Kansas, por todo o mês de março.

Em Greenville (Carolina do Sul) e Grand Rapids (Michigan) a população local se organiza em manifestações públicas de apoio que buscam repercussão e grandiosidade. No próximo dia 19 (sexta-feira) acontece um flash mob em Grand Rapids, enquanto no dia seguinte, na Carolina do Sul, as pessoas vão desfilar com glowsticks (bastões coloridos brilhantes, muito usados em raves) pelas ruas.

A cidade de Peoria, no Illinois, apelou para o lado sentimental: “faça pelas crianças”, diz o vídeo produzido pelos moradores para convencer o Google. A mídia local ainda focaliza os benefícios que a internet do Google pode trazer às escolas da cidade. Sarasota, na Flórida, adotou a mesma técnica de Topeka e renomeou sua ilha principal como Ilha Google. Ainda foi divulgado um vídeo que ironiza a fria concorrência de Duluth em prol das belas praias de Sarasota.

Duluth fica no frio estado do Minnesota, bem ao norte do país, na região dos Grandes Lagos. A cidade preparou um grande evento para entrar na disputa, envolvendo até a gravação e streaming de um filme em tempo-real e com atores e diretor de verdade. E em mais um dos tantos vídeos engraçadinhos produzidos, o prefeito de Duluth, Don Ness, aproveitou a onda de frio no hemisfério norte para se jogar no Lago Superior. Tudo pela fibra ótica.

(Fonte: Fast Company)