Tom Hanks lança app de máquina de escrever para o iPad - Link - Estadão

SÃO PAULO – Saudosistas de plantão, essa é para vocês: que tal um aplicativo que te faz lembrar como era digitar em uma máquina de escrever, com direito a letras que engasgam, muito barulho e o papel se movendo de um lado para o outro a cada vez que você usa uma tecla diferente? Foi o que pensou o ator Tom Hanks, responsável pelo app Hanx Writer — uma versão digital das antigas máquinas de escrever disponível para o iPad.

“Hanx Writer é o meu pequeno presente para os hipsters do mundo”, disse o ator ao USA Today. O aplicativo tem funções muito parecidas com as de uma máquina de escrever: além das citadas no parágrafo acima, é preciso “inserir” uma folha cada vez que você começa uma nova página. Entretanto, o Hanx Writer traz algumas novidades digitais, como a existência de uma tecla delete para apagar erros — mas, quem quiser pode trazer de volta a experiência de riscar erros com marcas de X por cima.

O aplicativo, que foi desenvolvido em parceria com a agência Hitcents, é gratuito, mas conta com microtransações para quem quiser comprar mais funções e temas diferentes, tentando atingir quem tem saudades da sua Olivetti ou os jovens que se apaixonaram pela ideia de voltar a digitar em algo físico, e não apenas apertando uma tela.

Launching now: The Hanx Writer. Make a typewriter out of your Ipad. With crisp typeface, bold style and best of all the sound of typing …

— Tom Hanks (@tomhanks) August 14, 2014