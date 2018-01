Toma essa; Google Buzz - Link - Estadão

A Microsoft se pronunciou, esta tarde, sobre o lançamento do Google Buzz. A gigante do software acredita que a iniciativa do Google é furada.

“Gente ocupada não quer outra rede social, o que elas querem é a conveniência da agregação. Nós fizemos isso. Clientes do Hotmail se beneficiaram do trabalho da MJicrosoft em conjunto com o Flickr, o Facebook, o Twitter e outros 75 parceiros desde 2008″, afiramaram.

Como pontuou bem o TechCrunch, só o fato de a Microsoft fazer uma declaração oficial sobre o Buzz já indica que a empresa está ao menos um pouco incomodada com o lançamento. Do contrário, não haveria palpites.

O Yahoo!, parceiro da Microsoft na busca do Bing e em outros projetos, também se manifestou para dizer que eles já faziam isso antes do Google. O e-mail que foi enviado à imprensa alertava para o fato de que há quase um ano e meio o Yahoo! permite a atualização de status integrada a outras redes sociais através do Yahoo! Update. É bom lembrar que o Yahoo! também tem um produto chamado Buzz, que faz coisas completamente diferentes.