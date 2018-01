Tommy Tallarico conta sua experiência com game music na Campus Party - Link - Estadão

Varios amantes dos games reuniram-se nesta quinta-feira, 28, no palco do Game Music Brasil, na área Expo da Campus Party Brasil para conhecer o outro lado daquele é que considerado o maior produtor de game music do mundo, e é um dos criadores da orquestra Video Games Live (VGL), Tommy Tallarico.

Tallarico contou aos gamers reunidos na área dedicada a música de videogame um pouco da sua experiência profissional ele citou a sua vivência profissional na produção de games como Earthworm Jim, Metroid Prime e Prince of Persia, o cuidado com que se deve ter ao utilizar uma música em um determinado tipo de jogo e o trato de sincronizar o momento que o jogador que se diverte com o controle, possa também, se divertir com os ouvidos.

Ao final da palestra com o pessoal da Campus Party, Tallarico fez uma rápida entrevista confirmou que vai voltar ao Brasil para fazer apresentações com o Video Games Live entre setembro e outubro de 2010, e atendendo um pedido dos brasileiros que é renovar a lista de músicas de video, com músicas de games como Mega Man, Shadow of the Colossus, Silent Hill e adiantou que nos novos shows ele vai apresentar um trabalho relacionado com o clássico game de luta Street Fighter II. Além disso, ele está preparando o lançamento de um DVD com os shows do VGL que deve ser gravado no País.

Tallarico explicou a importância do evento tecnológico deste porte no Brasil. Para ele, o País é um mercado importante que precisa mais de atenção.

“O Brasil é um grande mercado para videogames e precisa mais atenção. Eventos semelhantes como a Campus Party acontecem nos Estados Unidos e Europa com muita frequência e são organizados. Eu acredito que por causa da pirataria faz com que o país não tenha a devida atenção das distribuidoras de jogos. Os brasileiros gostam muito de videogame e são apaixonados por game music”, diz.

Tommy Tallarico fará mais duas palestras no espaço Ponto de Rede, da Petrobrás, que fica na área Expo da Campus Party Brasil, que vão acontecer nesta sexta-feira às 14h e no sábado, às 16h.