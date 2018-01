TomTom nega venda unidade de mapas - Link - Estadão

A companhia holandesa de navegação por satélite TomTom, que enfrenta como rivais a Nokia e o Google, não planeja vender sua unidade de mapeamento, negando informação de que poderia considerar uma venda.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O membro do comitê executivo da TomTom, Taco Titulaer, afirmou à Reuters nesta quinta-feira, 24, que sua divisão de mapeamento, conhecida anteriormente como Tele Atlas, e parte dos ativos de conteúdo da TomTom, não estão à venda.

“Nossos ativos de conteúdo são centrais à nossa estratégia e para nossa oferta de produtos”, disse Titulaer. “A TomTom não está considerando desinvestimento ou venda desses ativos, que incluem mapeamento.”

A TomTom comprou a produtora de mapas digitais Tele Atlas em 2008 por 2,9 bilhões de euros, em parte para impedir que a rival Garmin colocasse as mãos nos mapas da companhia e também para usá-los como novas fontes de receitas.

O Mergermarket informou que a TomTom tem sido alvo de rumores de que está considerando vender a divisão de mapeamento. Uma de duas fontes teria afirmado que o Google estava encerrando sua parceria com a TomTom e que o conteúdo específico de localização perdeu parte do brilho após a ascensão de sites de redes sociais como Twitter, Foursquare e Facebook.

A unidade de mapas do Google e a Navteq, que faz parte da Nokia, são as concorrentes da TomTom no mercado de mapeamento digital, que está lidando com o aumento da oferta de mapas em telefones celulares, algumas vezes oferecidos gratuitamente.

Ações da TomTom subiam 2,1% às 14h23 horas, acima do desempenho estável do índice blue chip, que reúne as empresas de tecnologia mais valiosas.

/ REUTERS