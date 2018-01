'Tony Hawk' vai voltar para mobile - Link - Estadão

SÃO PAULO – Se você teve um videogame entre o fim da década de 1990 e o começo dos anos 2000, você provavelmente deve ter tido horas de jogo felizes com a série de games de skate “Tony Hawk”, suas manobras incríveis e sua trilha sonora marcante, com muito punk, hardcore e ska.

Pois bem: a série, que sofreu um declínio nos últimos dez anos (o mais recente “jogo principal” da franquia, “Tony Hawk’s Proving Ground”, é de 2007), vai voltar para dispositivos móveis. Foi o que confirmou o próprio skatista que dá nome ao jogo, em uma entrevista à Bloomberg.

“Estamos trabalhando junto com a Activision para um novo jogo, que deve sair ainda em 2014″, disse Hawk, considerado por muitos o maior skatista da história. “Vamos nessa direção porque estou excitado com a quantidade de tempo que as pessoas passam jogando em seus tablets e telefones. Acho que é uma oportunidade incrível”, resumiu.

Nada foi dito, entretanto, sobre novos jogos para os consoles da geração lançada no ano passado (isto é, PlayStation 4 e Xbox One). Seria uma hora incrível para voltar, não? Enquanto o novo jogo não volta, que tal relembrar os velhos tempos?