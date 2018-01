Toque clássico da Nokia muda em 2012 - Link - Estadão

Versão eletrônica feita por DJ italiano estará em todos os novos modelos

O clássico toque de celular da Nokia ganhou uma nova versão, um remix eletrônico em estilo dubstep. O novo toque estará nos modelos do fabricante que serão lançados em 2012.

A nova versão foi escolhida através de uma competição promovida pela telefônica. O vencedor foi o DJ italiano Valério Alessandro Sizzi, de 22 anos. Ele ganhou um prêmio de US$ 10 mil.

O toque original, de 1994, você conhece bem.

Agora ouça o remix, chamado “Nokia Tune Dubstep Edition”:

Segundo um porta-voz da empresa, o toque escolhido ”representa bem o som de agora com sua versão dubstep energética do tema da Nokia. Ele usa o tempo de 24 segundos de maneira inteligente, tendo uma introdução claro, seção do meio e finalização, todos bem posicionados”.

O “Nokia Tune” tem história. É um micro-trecho de uma música chamada “Gran Vals”, criada em 1902 pelo compistor espanhol Francisco Tárrega e inspirada numa peça ainda mais antiga, “Grande Valse”, de Chopin.

Aqui você ouve a versão de Tárrega.