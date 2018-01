Torch é aposta da RIM para salvar o Blackberry - Link - Estadão

A Research In Motion revelou nesta terça-feira uma nova versão do BlackBerry que conta, pela primeira vez, com tela sensível a toques e teclado deslizante, reforçando a disputa contra o iPhone da Apple pelo mercado de smartphones.

O BlackBerry Torch chega às prateleiras nos Estados Unidos em 12 de agosto por 199,99 dólares, incluindo um contrato de dois anos com a operadora AT&T. O aparelho também é equipado com um novo sistema operacional e um navegador mais rápido e fácil de usar, segundo a RIM.

Analistas afirmaram que novas funções mais atraentes para o usuário individual podem ajudar o BlackBerry a retomar sua posição na concorrência com o iPhone e outros smartphones que usam o sistema operacional Android, do Google, como o Droid, da Motorola.

Apesar disso, a avaliação dos especialistas é de que o Torch não representa um avanço realmente significativo em relação aos aparelhos rivais.

“O sistema operacional vem com detalhes novos e maior integração, mas não há muito que realmente represente um passo além do que outros fabricantes já têm”, disse o analista da NPD, Ross Rubin. “Isso traz a RIM de volta à competitividade. Se eles conseguirem isso com a eficiência e estabilidade pelas quais a RIM é conhecida, então será positivo.”

As ações da RIM recuavam 1,8% às 15h35 (horário de Brasília) em Nova York, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq perdia 0,3%.

“O novo aparelho diminui a distância da RIM para o Android e o iPhone, provavelmente mais em relação ao Android, já que a Apple oferece algo realmente único. Mas a RIM realmente reformulou a interface ao usuário. Creio que eles retomaram a segunda posição em termos de tecnologia.”

Os usuários do Torch podem mandar mensagens com a tela sensível a toques ou com o teclado deslizante. O aparelho tem câmera de 5 megapixels com flash e localização por satélite GPS.

O novo sistema BlackBerry 6 integra acesso a redes sociais como Facebook e Twitter no serviço de mensagens instantâneas da RIM, o BlackBerry Messenger.

“Este é um dos mais importantes lançamentos de produtos de nossa história”, disse o presidente da RIM, Mike Lazaridis.