Toshiba lançará leitor Blu-ray - Link - Estadão

A informação foi dada pelo site nipônico Yomiuri.

Esse é o prego final no caixão do HD-DVD. O formato, em alguns pontos melhor que o concorrente Blu-ray, não resistiu à pressão. A Sony, por ser dona de um dos maiores estúdios do planeta e pela inclusão do Blu-ray no PlayStation 3, conseguiu pressionar o mercado para a adoção do formato de mídia óptica de alta definição.

Porém nessa briga não houve vencedores unânimes. O lobby contra o HD-DVD acabou custando à Sony a liderança do mercado de games. O custo de produção dos discos Blu-ray, a falta de demanda por uma mídia tão espaçosa e a perda de foco no entretenimento eletrônico em detrimento da promoção da mídia colocaram a Sony em terceiro lugar, além de causar o afastamento de Ken Kutaragi, o gênio responsável pela criação do PlayStation.

Curiosamente, a Microsoft, que foi um dos grandes aliados do HD-DVD, perdeu dinheiro por um lado mas faturou a vice-liderança do mercado de games no processo.

As vendas de filmes em Blu-ray ainda não é expressiva como a de DVDs. Para muitos consumidores, a maioria com televisores de definição padrão em casa, não faz sentido investir em um novo sistema de reprodução de filmes uma vez que o DVD convencional atende suas necessidades.

A Toshiba antecipou o surgimento do nicho de mercado que busca a alta definição e mesmo com um produto superior perdeu a batalha. Resta saber se esse conhecimento acumulado será suficiente para a empresa se reestruturar e reverter as perdas causadas pelo HD-DVD.

Muitos analistas ponderam que o Blu-ray, mesmo vencedor, pode ter vida curta. Em menos de uma década, já será possível transferir digitalmente, em tempo-real, conteúdo em vídeo com a mesma qualidade do Blu-ray. Quando isso acontecer, o suporte físico para conter os dados será irrelevante para a maioria das pessoas, e a venda de conteúdo deverá migrar para o meio digital, deixando a mídia física obsoleta.