TOTVS vai investir R$ 2 milhões em startup - Link - Estadão

SÃO PAULO – A TOTVS abriu inscrições, nesta terça-feira, 2, para startups de todo o País participarem do concurso TOTVS START it up. O concurso é voltado para empresas com projetos de desenvolvimento de tecnologias inovadoras no segmento de B2B e vai premiar a vencedora com um aporte de até R$ 2 milhões da TOTVS | Ventures, unidade de negócios voltada ao investimento em startups com alto potencial de mercado.

O prêmio inclui uma viagem de cinco dias aos Estados Unidos para conhecer o laboratório da companhia no Vale do Silício. “O fortalecimento de iniciativas como as startups ajuda o Brasil a se tornar o pólo de empreendedorismo que ele deve ser”, afirma o presidente e fundador da TOTVS, Laércio Cosentino, por meio de comunicado.

O processo de seleção terá quatro fases, nas quais a empresa terá que provar seu potencial de crescimento e retorno, dentro de um modelo de negócios capaz de ganhar escala.

Na primeira fase, os empreendedores tarão que produzir um vídeo com um pitch de até um minuto apresentando de forma sucinta a proposta da empresa. Vinte projetos vão para a segunda fase, na qual os empreendedores receberão mentoria de executivos da TOTVS para elaborar um plano de negócios. As melhores startups vão para a terceira etapa, onde serão orientadas sobre como conduzir uma negociação de sucesso. A última etapa é a apresentação do plano de negócios para uma banca de executivos da TOTVS, em setembro.

As inscrições serão feitas por meio do site da empresa vão até 6 de junho. Para participar, a startup precisa ter pelo menos um protótipo funcional com usuários do seu produto. Podem concorrer startups sediadas no Brasil, México, Colômbia, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Peru.

