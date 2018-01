Touchscreen em alto relevo - Link - Estadão

Um dos maiores trunfos da Apple é ter uma tela sensível ao toque (touchscreen) eficiente em seus produtos. Ao tocar na tela de um iPod, iPhone ou iPad, a resposta é imediata e natural, ao contrário da maioria dos outros aparelhos com essa tecnologia. Agora, a Microsoft quer não só se igualar mas dar um passo a frente. Um não. Muitos passos à frente. A empresa patenteou a tecnologia de touchscreen que não se limita apenas a reproduzir as imagens digitais, mas as forma em alto relevo. A tecnologia permitiria que o usuário sentisse formas e texturas de forma inédita.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A sensação de toque em um objeto real será possível por meio de células de memória do tamanho de um pixel, feitas de plástico que se sobressaem na superfície criando as elevações, relevos e texturas. A ideia da Microsoft é usar a tecnologia em telas grandes.

Outras empresas que estão trabalhando em projetos de touchscreen que reproduzam a sensação real do objeto tocado são Disney, Nokia e Senseg. Porém, estas companhias, estão indo por um caminho tecnológico diferente: voltagens de diferentes frequências que passarão por baixo da tela, criarão a sensação de diferentes toques nos dedos das pessoas.

A patente registrada pela Microsoft mostra que a tela touchscreen é coberta por uma camada de plástico que se distorce conforme ondas de raios ultravioleta acertam a tela. Se tiver interesse (e paciência) você pode ler integralmente o registro de patente aqui.

Via Venture Beat