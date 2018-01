Trabalhando no Facebook - Link - Estadão

O Facebook é o site mais acessado em locais de trabalho, batendo sites de busca e serviços de e-mail. A pesquisa foi feita pelo grupo Network Box, que trabalha com segurança internacional do trabalho, e 13 bilhões de URLs acessadas em empresas foram analisadas.

No primeiro trimestre deste ano, o Facebook corresponde a 6,8% de todas as páginas acessadas em ambiente detrabalho — um crescimento de 1% em relação aos últimos três meses de 2009. Essa quantidade é mais que o dobro do acessos ao Google, segundo colocado, e mais que o triplo que o Yahoo, o terceiro.

É o YouTube, no entanto, quem mais sobrecarrega as redes das empresas. O site consome sozinho 10% da banda desses locais. O Facebook, nessa lista, aparece em segundo lugar com 4,5%.

Simon Heron, analista do Network Box, adverte que gerentes de segurança empresarial têm dois grandes motivos para ficarem preocupados com o alto uso de redes sociais em locais de trabalho: os funcionários baixam aplicativos que podem comprometer a segurança de redes protegidas e a largura de banda das empresas estão sendo usadas para assuntos não corporativos.

O Facebook é o quarto maior site de acesso a canais de notícias (só perde para os buscadores Google, Yahoo e MSN). Assim, pode-se afirmar que o uso da rede social durante o trabalho não é apenas para contatar pessoas, mas também para acompanhar o noticiário do dia.

Ranking dos sites mais acessados durante o expediente: