Tradutor simultâneo de videochamadas do Skype está disponível - Link - Estadão

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

O Skype Translator ficou disponível nesta terça-feira, 12, para usuários de Windows. A nova ferramenta do Skype realiza a tradução do que é falado pelos usuários em tempo real. Por enquanto, este recurso de tradução por áudio está disponível apenas em inglês, espanhol, mandarim e italiano.

Além desta nova ferramenta, 50 idiomas passaram a ficar disponíveis na tradução simultânea de textos enviados no chat da rede. O português é uma das línguas disponibilizadas.

Em um post no blog do Skype, Yasmim Khan – representante da empresa – disse que ”a missão da empresa é aproximar pessoas de todo o mundo. Com o Skype Translator, nós estamos quebrando a barreira da linguagem que tem, historicamente, dificultado a comunicação entre amigos e familiares.”

A ferramenta havia sido disponibilizada em dezembro de 2014, mas apenas através de convites.

Abaixo, o vídeo promocional de lançamento do Skype Translator. E para baixar o programa, clique AQUI.