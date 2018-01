Tráfego online deve quadruplicar até 2016 - Link - Estadão

Em quatro anos, o número de dados trafegando nas redes deve quadruplicar, assim como a velocidade da banda larga

WASHINGTON – O crescente uso de dispositivos móveis como smartphones e tablets devem ajudar a quadruplicar o tráfego na internet até 2016, afirma um estudo publicado nesta quarta-feira, 30.

—-

A fabricante de equipamentos de telecomunicações Cisco estima que o tráfego global online chegará a 1,3 zettabytes em quatro anos. Um zettabyte equivale a um bilhão de gigabytes.

Isso significa um número quatro vezes maior que o nível observado em 2011, segundo o comunicado da companhia.

Este crescimento se deve principalmente à proliferação de dispositivos para se conectar à internet, disse o estudo, mencionando os tablets, os smartphones e outros aparelhos “inteligentes”.

Em 2016, espera-se 18,9 bilhões de acessos – cerca de 2,5 por pessoa – frente às 10,3 bilhões em 2011.

“Seja fazendo chamadas de vídeo pelo celular, vendo filmes em tablets ou televisores conectados, a soma de nossas ações não apenas cria uma demanda de zettabytes, mas também muda radicalmente os requisitos de rede necessários para responder às expectativas de este novo padrão, disse o vice-presidente da Cisco, Suraj Shetty.

Um segundo fator de crescimento, segundo o estudo, é o aumento do número de usuários da internet. Em 2016, são esperados 3,4 bilhões de pessoas online, aproximadamente 45% da população mundial, segundo estimativas da ONU.

O estudo também leva em conta o aumento da velocidade de banda larga, que se multiplicará por quatro, além da presença crescente de Wi-Fi. Até 2016, a Cisco espera que mais da metade do tráfego mundial de internet passe por uma conexão sem fio.

