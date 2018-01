Trailer interativo - Link - Estadão

The Social Network, o filme que irá contar a história da criação do Facebook e deve pintar Mark Zuckerberg como um rebelde marrento, estreia daqui duas semanas nos cinemas dos Estados Unidos. O filme tem causado algum burburinho e e já foram lançados dois trailers. A novidade é que foi lançado nesta quinta-feira, 16, uma versão interativa do último trailer do filme.

Para interagir, basta passar com o mouse pelo vídeo que um ícone irá aparecer. Clicando nesse ícone, um pequeno texto irá surgir no pé do vídeo com algum informação sobre o site e seu criador e curiosidades, além da indicação de links para artigos, textos e reportagens sobre a maior rede social do mundo. Mais fácil você mesmo testar a interatividade do vídeo, que está abaixo.

—-

