Trajetória de Jobs vira roteiro - Link - Estadão

Na sede da empresa, em Cupertino, havia flores, bilhetes, maçãs e iPods perto da entrada do prédio principal, onde fica a loja de souvenir. Lá, visitantes compravam camisetas, bonés e canetas com a marca. As homenagens atraíam a atenção de visitantes e funcionários da Apple, que paravam para tirar fotos.

A casa onde Jobs morava tinha menos movimento, mas curiosos passavam de carro para vê-la de perto. Dois seguranças observavam o movimento à distância. Aproximaram-se para impedir fotos a partir de certos ângulos para preservar a família. “Veio muita gente, principalmente chineses, mas brasileiro eu não tinha visto”, disse um deles, que se identificou como Christian. Os dois só voltaram para o carro quando a reportagem saiu dali.

(clique para ampliar)

Na universidade em que surgiram empresas como o Google, a funcionária da bilheteria disse desconhecer o discurso de Jobs no estádio de Stanford – onde a seleção brasileira jogou três partidas na Copa de 1994.

Um estudante na recepção do centro de visitantes teve de consultar o computador para saber se o discurso de Steve Jobs, em 2005, tinha mesmo sido feito no estádio do câmpus. “Entrei aqui só depois”, disse, contando que não estava entre as pessoas que ouviram o discurso.