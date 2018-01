Transforme seu iPhone ou iPod Touch em um controle wireless para PC - Link - Estadão

O aplicativo para iPhone e iPod Touch está disponível na AppStore da Apple de graça e transforma o aparelho em um controle sem-fio customizável para jogos de PC, que funciona junto com uma rede wireless.

Para fazer o controle funcionar, é preciso instalar no PC um software que vai transformá-lo num servidor para o aplicativo instalado no iPhone/iPod Touch. Daí é só começar a jogar. A propriedade mais legal do app (além de ser gratuito) é que você criar e instalar seus próprios modelos de controle, atribuindo funções diferentes para os botões e customizando a experiência para cada jogo que tiver.

Como eu disse, é uma solução improvisada. O maior problema deve ser a falta de resposta ao toque, à qual a gente está acostumado quando aperta o botão de um controle. Mas é preciso reconhecer que em uma emergência o Wifipad pode ser uma solução criativa.