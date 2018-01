Trânsito nas nuvens - Link - Estadão

O tráfego de dados baseados na nuvem deve aumentar em uma taxa próxima a 66% até 2015, diz pesquisa da Cisco

Google, Microsoft, Apple e Amazon lançaram recentemente serviços baseados inteiramente na nuvem. FOTO: EFE

A fabricante de equipamentos de rede Cisco Systems afirmou que o tráfego global de dados de computação em nuvem crescerá a uma taxa anual composta de 66% entre 2010 e 2015, conforme consumidores e empresas buscam acesso sem limites a conteúdo e aplicativos.

Até a metade desta década, mais de um terço de todo o tráfego de data centers será baseado na nuvem, que permite armazenagem e acesso remoto a dados, afirmou a Cisco na publicação Global Cloud Index, publicada nesta terça-feira, 29.

O tráfego global de data centers irá avançar em quatro vezes, a uma taxa de crescimento anual composta de 33% entre 2010 e 2015, segundo a Cisco.

Isso se traduz em um tráfego de dados de 4,8 zettabytes por ano em 2015. Haveria o mesmo fluxo de dados se todo homem, mulher e criança assistissem um filme completo uma vez por dia ao longo de um ano.

“O que é surpreendente é como os dados estão se movimentando atualmente, começamos com um zettabyte”, disse o vice-presidente de marketing de produtos e soluções, Suraj Shetty, referindo-se a 2010, quando o tráfego anual de dados no mundo era de 1,1 zettabyte, que equivale a um trilhão de gigabytes.

“A evolução dos serviços de computação em nuvem é motivada em grande parte pela expectativa de usuários de acessar aplicações e conteúdo a qualquer momento, de qualquer lugar, com qualquer rede e qualquer aparelho”, disse a Cisco.

A empresa de pesquisas de tecnologia Forrester estima que o mercado global de computação na nuvem (cloud computing, em inglês) atingirá US$ 241 bilhões em 2020, ante US$ 41 bilhões neste ano.

