TravelByDrone reúne paisagens filmadas por drones em várias partes do mundo - Link - Estadão

Vista aérea. Site mostra o mundo segundo os drones FOTO: Alice Vergueiro/Futura Press Site mostra o mundo segundo os drones FOTO: Alice Vergueiro/Futura Press

SÃO PAULO – O “ponto de vista” dos drones tende a ficar cada vez mais comum, à medida em que se popularizam esses veículos aéreos não tripulados. Como um de seus principais usos é a realização de filmagens aéreas, o site TravelByDrone surgiu para oferecer hospedagem aos cada vez mais comuns vídeos de donos de drones.

O site, criado pelo suíço Jan Hiersemenzel, traz imagens feitas por drones de várias partes do mundo, incluindo do Brasil, localizáveis através de pontos no Google Maps.

Para incluir no site uma tomada aérea, é necessário subir o vídeo do YouTube, colocar o link no site TravelbyDrone e situar o local na ferramenta de mapas.

A última etapa fica por conta da equipe do site, que examina cada vídeo para ver se ele está habilitado a participar. Há várias contribuições interessantes no site, como as imagens aéreas das ruínas de um castelo no sul da França e até o Monumento das Bandeiras, em São Paulo, visto por um ângulo pouco comum.

Mas um dos vídeos mais impressionantes é certamente um que foi filmado na Antártida, no qual um drone sobrevoa um navio, geleiras e o oceano de tom azul escuro.