Trekkers já podem twittar em Klingon - Link - Estadão

Basta o usuário digitar um tweet em inglês – ou usar um dos pré-criados pelo site – e autorizar o Tweet in Klingon a acessar sua conta no Twitter. A mensagem é imediatamente traduzida para a língua dos Klingons e postada no seu twitter. Ela ainda vem com um link para o post original em inglês, para que os não-Trekkers não fiquem completamente por fora do assunto.

Em um molde mais tradicional, o TwitLan é um serviço parecido de tradução automática de tweets – mas com línguas de verdade, como japonês, islandês, e até sânscrito!