Trending Topics Rio - Link - Estadão

Agora todos poderão saber o que os usuários da cidade do Rio de Janeiro têm twittado. O Twitter expandiu para 13 países e seis cidades o serviço que mostra os Trending Topics locais — e nessa lista está incluída a sede das Olimpíadas de 2016.

Além disso, outra novidade do site em seu plano de expansão é levar para todos seus usuários a integração com o tradutor do Google, o Google Translate, o que permitirá a tradução das mensagens para seu idioma natal — essa ferramenta já está disponível para “uma pequena porcentagem de usuários”, segundo o blog oficial do Twitter.

Os países que foram adicionados à lista dos Trending Topics são: Alemanha, Argentina, Austrália, Chile, Cingapura, Espanha, França, Holanda, Índia, Indonésia, Itália, Turquia e Venezuela. E as novas cidades que entram na lista são: Detroit (EUA), Miami (EUA), Minneapolis (EUA), Rio de Janeiro, Sydney (Austrália) e Toronto (Canadá).

Esses novos locais e os tweets traduzidos deverão ficar disponíveis para os usuários nas próximas semanas.

O Rio de Janeiro é a segunda cidade brasileira a ser incluída na lista de assuntos mais comentados no Twitter. Quando os trending topics localizados foram lançados em janeiro, São Paulo e Londres eram as únicas cidades listadas de fora dos Estados Unidos.

