Treze anos depois; MSN encerra serviço no Brasil - Link - Estadão

Usuários Windows Live Messenger, ou MSN, agora têm de usar o Skype para conversar com seus contatos; veja como migrar

SÃO PAULO – Treze anos e nove meses depois de ser lançado, o programa de mensagens instantâneas Windows Live Messenger se despediu dos usuários brasileiros. O MSN, como é popularmente conhecido, deixa de funcionar a partir desta quarta-feira no Brasil, último a encerrar o serviço segundo o cronograma da empresa. A China é o único país em que o MSN continua a operar.

—-

Desde que anunciou seu plano de aposentar ao MSN em novembro, a Microsoft começou a incentivar a migração dos usuários para o Skype, comprado por US$ 8,5 bilhões em 2011, para concentrar seus serviços de comunicação em um só programa.

Qualquer pessoa que tenha uma conta no programa de bate-papo pode usar a mesma senha e login para acessar o Skype. E os usuários que já tiverem uma conta no programa também podem integrar os dois perfis em um só, incorporando os contatos de ambos os serviços (veja instruções do Skype).

Segundo a Microsoft, os usuários não vão mais conseguir se logar no serviço a partir desta quarta.

O período de transição para o Skype começou em 8 de abril, quando o MSN deixou de funcionar nos países de língua inglesa. A previsão da empresa era encerrar o serviço até o fim do mês, terminando pelo Brasil.

No País, 31 milhões de pessoas (ou 58% dos usuários de internet ativos) usam programas de mensagens instantâneas de acordo com os números do Ibope Media de março. O Windows Live Messenger é o mais popular, mas o Skype, em segundo lugar, tem crescido nos últimos oito meses.

“No Brasil, uso do MSN é muito arraigado”, diz o analista de pesquisa do Ibope Media, José Calazans, sem citar números específicos sobre o programa . “De modo geral, o uso desse tipo de aplicativo diminuiu muito com o crescimento das redes sociais, mas aqui ele se manteve forte.”

O MSN surgiu em um momento de transição quando os usuários de internet no Brasil viram nele uma alternativa ao ICQ, até então bastante popular. Ao longo dos anos, o MSN introduziu tecnologias novas que fizeram parte do cotidiano de gerações de jovens no País, como emoticons, GIFs animados (ou winks), além de diversas formas de personalizar a janela de bate-papo. Nos últimos anos, alguns usuários migraram para outros serviços como o Gtalk, do Google, e, depois, para o Facebook e os aplicativos de mensagens para celular, como o WhatsApp. Mas o MSN continuava a ser popular.

Veja os passos abaixo para migrar a conta: