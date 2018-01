Tribo brasileira é homenageada pelo Google - Link - Estadão

A história das relações entre o Google Earth e os Suruí não é nova. De acordo com o blog oficial do projeto, o chefe da tribo, Almir Suruí, utilizou os mapas do Google há vários anos para detectar focos de desmatamento ilegal nas áreas da reserva.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/cQGk9gXbWtE" width="480" height="295" wmode="transparent" /]

Já em 2008, uma equipe do Google visitou a tribo e ensinou os índios como utilizar equipamentos portáteis para registrar atividades de desmatamento ilegal e como fazer o upload do material para o Google Earth.

Os outros grupos homenageados pelo serviço são o Save the Elephants, na África; o Projeto Kaisei, no norte do Pacífico; a Borneo Orangutan Survival Organization, na Oceania; e o Appalachian Voices, nos Estados Unidos.