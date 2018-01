Tribunal chinês quer mediar disputa sobre iPad - Link - Estadão

Tribunal chinês quer ajudar Proview e Apple resolverem disputa sobre uso da marca ‘iPad’

FOTO: Tim Wimborne/Reuters

XANGAI – Um tribunal chinês está mediando a disputa entre a Apple e uma empresa chinesa sobre o direito de uso da marca iPad, visando finalmente conseguir um desfecho para o impasse.

—-

O Tribunal de Guangdong, no sul da China, tenta arranjar uma solução, disse Ma Dongxiao, advogado da Proview Electronics. No dia 29 de fevereiro, o tribunal começou a ouvir a apelação em primeira instância da Apple, que favoreceu a Proview na disputa.

“É provável que a questão seja resolvida fora do tribunal. Guangdong está ajudando nisso, mas espera resolver lá dentro”, disse Ma nesta segunda-feira, 23.

A China tem procurado mostrar determinação na proteção de marcas registradas e de outras propriedades intelectuais, mas com as centenas de milhares de pessoas empregadas na montagem de iPhones e iPads da Apple é improvável que queiram interromper a produção na China.

Funcionários judiciais ouvidos por telefone disseram não estar autorizados a comentar o assunto para a mídia estrangeira.

O jornal estatal Shenzhen Daily, baseado na cidade da Proview, citou o segundo juiz do tribunal, Xu Chunjian, dizendo na semana passada que o tribunal estava trabalhando em direção a um acordo.

Proview, fabricante de de monitores para computadores e luzes LED que enfrenta dificuldades financeiras, diz que registrou a marca iPad há mais de uma década. A Apple diz que a Proview vendeu os direitos sobre a marca em 2009, embora o registro tenha sido transferido para a China.

“Na verdade, a Proview esperou desde sempre resolver o assunto fora dos tribunais, desde o início”, disse Ma Dongxiao. “Eu não sei se a Apple mudou sua atitude, mas eu acredito que o ponto chave agora é o preço.”

Muitas vezes, a Justiça chinesa tenta mediar acordos fora dos tribunais. Mas não está claro se a Apple está aberta a essa opção.

Um porta-voz da Apple, Carolyn Wu, disse que a empresa não tinha mais comentários sobre a possibilidade de um acordo com a Proview.

Em um comunicado, a Apple reiterou sua posição anterior de que nunca “faria abuso de marca alheia conscientemente”.

A declaração acrescenta que a Proview “ainda deve a um monte de dinheiro a um monte de gente, eles estão agora tentando injustamente ganhar mais da Apple em cima de uma marca pela qual já pagamos”.

/AP