Tribunal chinês rejeita processo da Apple - Link - Estadão

Fabricante acusava empresa de violar os direitos de marca ao usar o nome ‘iPad’

Apple acusava empresa chinesa de usara marca ‘iPad’ . FOTO: LEONARDO SOARES/AE – 26/05/2011

HONG KONG – Uma corte no sul da China rejeitou um processo da Apple acusando uma companhia chinesa de tecnologia de infringir sua marca registrada iPad, informou um jornal nesta terça-feira, 6.

A corte, na cidade de Shenzhen, não aceitou o processo movido pela Apple contra a Proview Technology (Shenzhen).

A Proview, segundo o tribunal, registrou a marca iPad legalmente em 2000 para produtos em diversos países, incluindo a China, relatou o jornal Southern Metropolis Daily, citando documentos da corte.

A Apple desenvolveu seu tablet iPad anos depois disso.

O jornal Caixin Online havia dito em outubro que a Proview também estava movendo um processo, buscando US$ 1,5 bilhão em compensação por a Apple ter infringido sua marca.

A Apple, a Proview Technology (Shenzhen) e a corte de Shenzhen não estavam imediatamente disponíveis para comentários quando procuradas pela reportagem da agência Reuters.

/ REUTERS