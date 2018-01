Tribunal dos EUA suspende fabricante de computadores para mineração de Bitcoins - Link - Estadão

Empresa vendeu computadores por preços entre us$ 149 e US$ 29.899. FOTO: Divulgação Empresa vendeu computadores por preços entre us$ 149 e US$ 29.899. FOTO: Divulgação

WASHINGTON - Um tribunal dos Estados Unidos suspendeu temporariamente a Butterfly Labs, uma companhia norte-americana acusada pela comissão federal de comércio do país de vender computadores obsoletos projetados para produzir a moeda virtual bitcoin.

A acusação da FTC afirma que a empresa cobrou milhares de dólares de clientes que compraram computadores chamados BitForce, projetados para resolver equações que criam a moeda virtual. O problema é que a empresa não entregou as máquinas aos clientes e quando o fez os computadores estavam quase obsoletos, segundo a comissão.

Diferente de uma moeda tradicional, bitcoins não são distribuídas por um banco central ou lastreadas por ativos físicos. A moeda é “minerada” por usuários que usam computadores para calcular fórmulas algorítmicas cada vez mais complexas.

Quando um usuário resolve uma fórmula, o sistema da bitcoin o premia com uma determinada quantidade de bitcoins. Conforme o tempo passa e mais bitcoins são mineradas, a produção da moeda virtual fica mais difícil. Os códigos ficam mais complexos e precisam de computadores mais poderosos para serem resolvidos.

“Sempre vemos que quando há uma oportunidade nova e pouco compreendida como a Bitcoin, golpistas encontram maneiras de capitalizar o entusiasmo e interesse do público”, afirmou Jessica Rich, diretora do gabinete de proteção ao consumidor da FTC.

A Butterfly vendeu computadores por preços entre us$ 149 e US$ 29.899, de acordo com a suposta capacidade de processamento das máquinas. A FTC informou que mais de 20 mil consumidores não receberam os computadores que compraram desde setembro de 2013.

