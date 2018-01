Tribunal mantém proibição à venda do Galaxy Tab - Link - Estadão

Após suspensão de liminar que proibia venda, tribunal australiano prorroga decisão que deverá ser tomada em uma semana

Um iPad entre dois Galaxy Tab em uma loja na Coreia do Sul. FOTO: Lee Jin-man/Reuters

SYDNEY – Um tribunal australiano prorrogou na sexta-feira, 2, a liminar que proíbe a venda do mais recente tablet Galaxy, da Samsung Electronics, no país por pelo menos uma semana, o que vai atrasar ainda mais os esforços da companhia sul-coreana para levar o produto ao mercado durante a atual temporada de festas.

A Samsung está envolvida em uma batalha judicial com a Apple quanto a patentes, e a mais recente decisão judicial representa uma pequena vitória para a companhia norte-americana em seus esforços para impedir a venda do Galaxy Tab 10.1, considerado como uma das principais alternativas ao Apple iPad.

A liminar australiana expiraria às 16h da sexta-feira, mas agora valerá até o dia 9 de dezembro, para que a Alta Corte do país possa considerar um recurso da Apple contra a decisão que derrubou a liminar provisória conferida no final de julho.

O juiz John Dyson Heydon determinou que a ordem dada ao tribunal federal em 30 de novembro “seja suspensa até que o queixoso obtenha resposta ao seu pedido de recurso.”

A Samsung é a maior fabricante mundial de smartphones, mas ocupa distante segundo posto com relação à Apple nos tablets. A maior batalha judicial no setor de tecnologia mundial, abarcando 10 países, vem solapando seus esforços para reduzir a distância.

Um advogado australiano especialista em patentes disse à Reuters que o tribunal deve decidir na semana que vem se a Samsung poderá retomar as vendas antes da audiência definitiva sobre o caso, no ano que vem, quando o produto já estará obsoleto.

O advogado, que não está trabalhando no caso, pediu que seu nome não fosse citado devido à natureza delicada do processo.

A Alta Corte, o tribunal final de recurso australiano, decidirá se a Apple tem ou não direito a recorrer da suspensão da liminar.

Na quarta-feira, a Samsung conquistou uma de suas raras vitórias judiciais quando o tribunal federal australiano decidiu por unanimidade suspender a liminar concedida por uma instância inferior que proíbe a venda do Galaxy Tab 10.1 no país.

