tr.im encerra seus serviços - Link - Estadão

O tr.im, encurtador de URLs, encerrou seus serviços definitivamente nesta quarta (7). O comunicado divulgado na home do site atribui a decisão à constante batalha contra spammers, que usavam indevidamente o serviço, causando uma série de problemas entre sites hostedeiros e o tr.im e a necessidade de desativação manual de todos os links maliciosos gerados pelo encurtador.

O comunicado também informa que os links continuarão a ser redirecionados normalmente, pois a API continua disponível. Mas recomenda quem usa qualquer software que possui a tecnologia do tr.im embutida a substituir o serviço por outro encurtador. O redirecionamento deve funcionar até o final de 2011 ou início de 2012.

Monetarização

O fechamento do tr.im – que já havia anunciado o encerramento de seus serviços em agosto do ano passado e voltou atrás logo depois – levanta a questão da dificuldade que os encurtadores de URLs enfrentam para se manter. Eles investem em pesquisa, mas pouquíssimos investidores e usuários se mostram dispostos a pagar pelo serviço. Aí a conta não fecha.

Essa dificuldade de se bancar aumentou com a chegada do bit.ly, que abarca mais de 50% desse mercado, segundo o Tweetmeme. Se uma solução de financiamento não for encontrada, corre-se o risco de que milhões de links espalhados pela web deixem de ser redirecionados devido ao fechamento dos sites que encurtam URLs.

Foto: reprodução