Troca de arquivos chega a 130MB/s na Campus Party - Link - Estadão

Que torrent, que nada. A troca de arquivos de filmes, games, músicas e seriados na Campus Party usa uma forma de download bem menos conhecida na internet, mas mais eficiente. É o programa de código aberto DC++. Com ele, a troca de arquivos é feita diretamente, de computador para computador, de cada pessoa presente no evento.

Para aproveitar a conexão ultraveloz de 10 Gbps, os participantes montaram uma espécie de servidor dentro do programa, especialmente para o evento. No DC++ é possível ver os arquivos do computador de cada usuário conectado e escolher quais deles baixar. No momento em que o Link acessou o programa, havia pelo menos 110 pessoas conectadas – um número até que pequeno para o total de participantes. Cada um dos computadores compatilhavam entre 2 gigabytes e 3 terabytes (mais de 3 mil GB) de arquivos, grande parte games, filmes, temporadas inteiras de séries americanas e muitas, muitas músicas.

“Nossa, achei incrível o DC. Baixei House, Prision Break, Big Ban (Theory). Teve um moleque que baixou mais de 2 teras, estavam falando”, disse um participante do evento, que veio pela primeira vez à Campus Party e não conhecia o programa.

A troca de arquivos pelo DC++ é tão rápida usando a conexão da Campus Party que o download dos pacotes chega a velocidades de 50 megabytes por segundo. Um episódio de série americana, que costuma ter até 350 MB, é baixado em menos de 7 segundos. Em alguns momentos a velocidade chegava a 130 MB/s.