Troca de cadeira - Link - Estadão

O Skype elegeu Tony Bates, executivo do alto escalão da Cisco Systems, como seu próximo presidente-executivo, antes da oferta pública inicial de ações da empresa provedora de ligações via internet, estimada em US$ 1 bilhão.

O Skype, que é parcialmente detido pelo eBay, disse que Bates entrará para a companhia no final deste mês, em substituição a Joshua Silverman, executivo do eBay que ocupava a presidência desde o início de 2008. Nesse meio tempo, o vice-presidente financeiro Adrian Dillon será presidente-executivo interino.

—-

A notícia veio em meio a especulações de que a Cisco está posicionada para competir mais diretamente com serviços de consumo, como o bate-papo via vídeo do Skype. A Cisco disse que, até o final deste semana, anunciaria um novo produto, que o mercado espera ser um serviço de videoconferência.

Na Cisco, Bates, que tem 43 anos, foi responsável por uma receita anual de 20 bilhões de dólares e pela administração de mais de 12.500 funcionários em todo o mundo.

O Skype, fundado em 2003, tem como meta receita anual de 1 bilhão de dólares até o final de 2011.

Evan Williams (à esq.) e Dick Costolo (à dir.), o novo CEO do Twitter. FOTOS: Marcio Jose Sanchez/AP e Bebeto Matthews/AP

TWITTER

O co-fundador do Twitter, Evan Williams, entregará o posto de presidente-executivo a Dick Costolo, responsável pelos mais recentes esforços do serviço de microblog em publicidade, sinalizando que a geração de recursos é a principal prioridade da companhia.

Williams ficará focado completamente em estratégia de produto, escreveu Costolo no blog oficial do Twitter.

O movimento, que representa a segunda mudança de presidente nos quatro anos de existência da empresa, revela os crescentes esforços do Twitter para progredir de um fenômeno virtual popular e gratuito para um negócio capaz de gerar receita, justificando o elevado valor atribuído pelos investidores à companhia.

“O Twitter será uma das maiores plataformas de publicidade na Internet daqui para frente”, disse Lou Kerner, analista na Wedbush Securities.

/ REUTERS