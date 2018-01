'Trojan banker' é o mais temido na Alemanha - Link - Estadão

??? Pesquisa feita na Alemanha mostra que 85% da população do país teme ter seus dados de cartão de crédito roubados pela internet

No último ano, o registro de crimes cibernéticos cresceu 19% no país, aumentando o temores

BERLIM – Os alemães têm cada vez mais medo de se tornarem alvo de criminosos na internet, e 85 % deles dizem temer que os dados de seus cartões de crédito sejam roubados ou que alguém ganhe acesso às suas contas bancárias online.

De acordo com uma pesquisa da associação da indústria tecnológica alemã, a Bitkom, publicada na quinta-feira, 30, a porcentagem de internautas com idade superior a 14 anos que teme esse tipo de ataque subiu a 85 % este ano, ante 75% em 2010.

Dados confirmam que o problema vem crescendo, o que levou a polícia federal alemã (BKA) a alertar os internautas de que os criminosos se mostram extremamente inovadores e são capazes de adaptação rápida às mudanças em medidas de segurança.

Parte do problema é que 20% dos usuários ainda não utilizam qualquer medida de proteção, segundo a Bitkom.

Agências policiais de todo o mundo estão se esforçando para combater o crime virtual, mas cada semana parece haver um novo ataque – de ativistas promovendo uma causa a violações de segurança mais sérias e roubos de dados na Sony, no Citigroup e no Fundo Monetário Internacional (FMI).

Os diversos tipos de chantagem digital, por exemplo, têm ganhado força, e algumas pessoas se vêem forçadas a pagar alguma forma de resgate para que dados pessoais roubados não sejam vendidos pela internet, enquanto empresas sofrem extorsão para evitar ataques às suas redes de computação.

“Os criminosos cibernéticos dependem cada vez mais da engenharia social. Tentam ganhar acesso a informações sensíveis ao colocar funcionários sob pressão ou explorando sua disposição de ajudar”, afirmou Joerg Ziercke, diretor da BKA, em comunicado.

No ano passado, o número de crimes online cresceu em 19% na Alemanha, e os prejuízos causados por eles aumentaram em dois terços, para 61,5 milhões de euros (US$ 87,5 milhões), de acordo com dados da polícia federal alemã.

A prática do chamado “phishing” (roubo de dados) contra contas bancárias online quase dobrou, com o prejuízo médio por caso subindo a cerca de quatro mil euros.

