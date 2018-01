'Trololo' em miniatura - Link - Estadão

Garoto imita gravação de Trololó, do cantor russo Eduardo Khil. Veja o vídeo

SÃO PAULO – Após a morte de Eduard Khil, o cantor russo que ficou famoso por seu vídeo conhecido como “Trololó”, surge uma nova versão. Em miniatura. Um vídeo que está se espalhando pela web mostra um garoto que imita não só o cantor, mas o cenário original da cantoria. O que acham?

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Veja abaixo uma série de vídeos que surgiram após a viralização do “Trololo”

Versão original

Versão para o game Rock Band

Aparição de Khil em um programa em meio a personagens, no mínimo, curiosos

Khil pede que fãs inventem letras para sua canção

O ator Christoph Waltz (Bastardos Inglórios) fez um paródia do cantor russo

Em Barcelona, foi organizado um flash mob em homenagem ao “Trololo”