'Tropa de Elite 2' será blindado contra pirataria - Link - Estadão

Motivo de irritação para a produção do filme Tropa de Elite, especialmente para seu diretor, José Padilha, o vazamento do filme antes de seu lançamento foi apontado por muitos como o principal motivo – e, alguns diziam, estratégia – do sucesso da história do Capitão Nascimento. Para evitar que o mesmo acontecesse com sua continuação, medidas drásticas foram tomadas:

“Vamos montar o filme dentro do caveirão”, brincou o produtor Marcos Prado, durante entrevista convocada para falar do início da produção, ontem, no Rio. “A ilha de edição será quase um bunker. Temos orçamento e equipe só para isso.” Caveirão é o veículo blindado da Polícia Militar do Rio, usado em operações arriscadas. Padilha lembrou que a primeira cópia pirata de Tropa surgiu na empresa de legendagem; desta vez, o número de funcionários que terão contato com a matriz será reduzido. “O Zé (José Padilha) disse que se a gente contar qualquer coisa, vai pro saco”, brinca Maria Ribeiro, a Rosane, mulher de Nascimento, sobre a impossibilidade de dar detalhes.

