TSE convida hackers para testes de urna eletrônica - Link - Estadão

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quer que hackers e entendidos de computação testem as urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de 2010. Os participantes poderão promover ataques aos sistemas, com o intuito de identificar as vulnerabilidades do software instalado na máquina.

As incrições abertas para os testes públicos devem ser feitas pessoalmente ou por carta registrada entre hoje e domingo, sempre das 9h às 18 horas. Antes de tudo, você precisa preencher um formúlário disponível no site do TSE, que detalha o procedimento.

O processo será acompanhado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Federal e Tribunal de Contas da União. Quem descobrir brechas no sistema será, inclusive, premiado. Os autores das três contribuições mais significativas ganharão R$ 5mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil.

No anúncio do evento, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, disse estar “absolutamente seguro de que não há qualquer possibilidade de fraudes ou violação das urnas”. Lewandowski apontou ainda uma pesquisa do TSE que revelou que 97,7% dos eleitores confiavam no aparelho (esquecendo-se de que a esmagadora maioria dos eleitores não tem conhecimentos suficientes para não confiar).

Os testes públicos serão realizados entre os dias 10 e 13 de novembro, e a divulgação dos resultados será no dia 20 de novembro.