Tudo 3D por aqui - Link - Estadão

Em uma edição especial, o Link desta segunda-feira é todo 3D. As fotos do caderno, vistas com óculos que vieram encartados, dão ilusão de profundidade. E as matérias tratam de desdobramentos da tecnologia que virou a moda de 2010. Mas fomos além e criamos um gerador de imagens tridimensionais. Funciona assim: você segue as instruções, tira duas fotos com a sua câmera convencional, insere as duas no gerador e ele faz uma foto 3D.

Quer saber mais? Veja vídeo em que Alexandre Matias, editor do Link, e Tcha-Tcho, infografista e criador da ferramenta, falam mais sobre ela e sobre a edição desta segunda.