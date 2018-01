Tudo dominado! - Link - Estadão

A Apple controla 95% do emergente mercado de tablets, de acordo com uma pesquisa feita entre julho e setembro deste ano pela empresa Strategy Analytics (SA). A competição no mercado, contudo, está aumentando com os fabricantes de PCs começando a anunciar modelos portáteis e com touchscreen para fazer frente e pegar carona no sucesso do iPad.

O mercado total, que era de 3,5 milhões de tablets no segundo trimestre foi a 4,4 milhões de tablets no terceiro. “A guerra dos tablets está aí fora. A Apple rapidamente levantou o nome de sua marca, com extensa presença nos revendedores e design amigável, o que transformou o segmento de tablets em um mercado multibilionário global”, disse o analista da SA, Neil Mawston.

Segundo ele, outras plataformas – como o Android, o Windows Mobile, o MeeGo da Nokia e da Intel, o webOS da HP e o RIM da Blackberry – ainda tem muito chão pela frente. O Android, segundo maior no mercado, atingiu 2,3% em participação de mercado no terceiro trimestre, mas o pesquisador disse que esse número aumentaria até o fim do ano.

“Esperamos que no último trimestre a participação de mercado do Android aumente, já que novos modelos, como o Samsung Galaxy Tab, estão entrando no mercado”, disse Mawston.

