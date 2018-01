Tudo em todo lugar - Link - Estadão

Google se prepara para entrar no promissor mercado de ferramentas de sincronização de arquivos online, área dominada hoje por Dropbox e Apple

SÃO PAULO – Se os rumores da semana passada se confirmarem, o Google Drive pode ser lançado nesta semana. O serviço de backup online do Google deve ser inicialmente gratuito – o site The Next Web, que indicou a data de lançamento para esta terça-feira, fala em 5 gigabytes (GB) de espaço gratuito para cada usuário.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Imagens do Google Drive, tiradas de um perfil de um funcionário do Google que fazia uma palestra em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, na semana passada, reforçaram a existência do serviço.

O Google tem demorado para entrar nesse mercado. Embora muitos de seus serviços funcionem como backups, ainda não há uma ferramenta para sincronizar arquivos entre diferentes aparelhos. O Google lançou no ano passado o Instant Upload, que grava automaticamente as fotos tiradas pelo celular em uma pasta no Google+. O serviço é útil, mas restrito a fotos.

Hoje, com a popularização de celulares, tablets e computadores, a tendência é aumentar a procura pelos serviços que sincronizam os arquivos entre diferentes dispositivos. Surgiu a necessidade de se ter fotos, músicas, documentos em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer dispositivo.

A Microsoft foi a primeira a perceber isso. A empresa lançou em 2007 o SkyDrive, que funciona como um HD online entre os serviços da empresa, como fotos na rede Live e arquivos do Office. Faltava algo que operasse em plataformas diferentes.

Surgiu o Dropbox. Fundada em 2008, a empresa oferece 2 GB gratuitamente. O espaço pode ser expandido para 50 GB ou 100 GB por US$ 10 ou US$ 20 por mês, respectivamente – modelo de negócio que fez a empresa valer US$ 4 bilhões.

A Amazon veio logo atrás. A empresa lançou o Cloud Drive no começo de 2011, com 5 GB gratuitos. “Nunca mais se preocupe em perder seus arquivos novamente”, diz o slogan do produto.

No meio de 2011, foi a vez de Steve Jobs apresentar o iCloud, que permite armazenar arquivos e sincronizá-los com o Mac e outros aparelhos (incluindo PCs). O iCloud é gratuito – basta ativar a funcionalidade no dispositivo. O conteúdo é sincronizado assim que ele é conectado.

Não há detalhes sobre o funcionamento do Google Drive – ou Gdrive. Fala-se em um “desktop folder”, pasta de arquivos que funcionará tanto em Macs quanto em PCs.

Ainda há outra opção para armazenar arquivos: os cyberlockers. Sites de hospedagem, como Mediafire e 4shared, oferecem uma quantidade limitada de espaço. Simples e gratuitos, eles se tornaram uma opção viável para compartilhar conteúdo (mesmo ilegal). O Megaupload é o melhor exemplo – o site ficou milionário ao permitir que filmes e músicas piratas circulassem de forma indiscriminada.

Os outros serviços seguiam o modelo, custeados pela publicidade. Mas o fechamento do Megaupload pelo FBI fez que os cyberlockers dificultassem a inclusão de conteúdo ilegal – até logotipos mudaram para que os sites ficassem com a aparência de um serviço isento. E a política de uso ficou mais dura para evitar o mesmo destino do Megaupload.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 23/04/2012