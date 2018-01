Tudo no tweet - Link - Estadão

O Twitter mudou. A esperada integração de conteúdos multimídia ao fluxo de tweets chegou e a nova interface entrará no ar gradativamente para todos os usuários. A partir de agora, vídeos, imagens, dados de geolocalização e outros formatos de conteúdo poderão ser vistos dentro da própria página do Twitter, que ganhou um layout de aba dupla.

A reformulação vem logo após a afirmação de Kevin Thau, vice-presidente de negócios do microblog, de que o site não é uma rede social, mas um ambiente para troca de informações. Segundo ele, o Twitter está mudando a forma de consumo e a natureza das notícias. Nessa linha, as mudanças vêm com a promessa de facilitar a navegação.

O botão de tweet sumiu do topo da página e só aparece quando o usuário começa a digitar, reforçando o que Evan Willians, CEO do Twitter, fez questão de frisar no anúncio das novidades: “Você não precisa twittar. A rede também pode ser boa como forma de obter informações”.

Os 145 milhões de usuários do site logo terão acesso ao novo Twitter, não é preciso receber convite ou Direct Message. Veja as principais mudanças.

