Tudo pela publicidade - Link - Estadão

Esse homem da foto é David Perez, de 29 anos. Ele quer ir para o Festival de Cannes. E, para isso, está participando de uma campanha publicitária na qual deve fazer qualquer coisa que lhe for pedida pelo Twitter.

Sua vida está sendo transmitida 24 horas por dia em streaming — tudo com a chancela da empresa para qual trabalha, uma agência de publicidade de Chicago.

David virou um programa — “David on Demand” — e deve fazer as coisas sem restrição. Humilhação? Pode. Ridicularização? Também. Ele só não pode fazer nada que viole as leis americanas. Sua vida está sendo transmitida pela webcam e por uma pequena câmera presa na armação de seus óculos.

“Minha mãe está aterrorizada”, disse ele à CNN. O maior medo do americano é ter que pular de paraquedas.