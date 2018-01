Tumblr cria botão 'compartilhar' - Link - Estadão

O Tumblr criou um novo botão de compartilhamento de conteúdo para a plataforma de publicação. O anúncio foi feito nesta segunda, 9, no blog do site.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Assim como os botões ‘curtir’ e ‘recomendar’ do Facebook, o novo botão ‘Share on Tumblr’ (compartilhe no Tumblr) pode ser adicionado a qualquer site que publica conteúdo usando um código javascript, como sites de notícias e blogs. Usuários do Tumblr então podem publicar o conteúdo de um post ou notícia em suas páginas no Tumblr.

Uma diferença em relação a outros sites é que o botão do Tumblr permite ao próprio blogueiro ou site de notícia escolher como o conteúdo vai ser exibido quando um usuário clicar no botão de compartilhamento. Será possível escolher se o conteúdo do post vai aparecer como um link, uma citação, como um vídeo ou uma foto, por exemplo.

O dono do site ainda pode incluir o botão do Tumblr apenas para alguns elementos da página, por exemplo, relacionando o botão a uma imagem ou algum parágrafo específico de um texto.

—-

Leia mais:

• Preguiçoso e social

• O garoto-prodígio da vez

• Botão +1, o ‘curtir do Google