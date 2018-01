Tumblr cria novo aplicativo de fotos - Link - Estadão

Photosets não carrega a marca Tumblr e trabalha com outras redes sociais

SÃO PAULO – O Tumblr lançou nesta quinta-feira, 11, o aplicativo Photosets para o sistema iOS.

Independente do aplicativo original do Tumblr, a nova ferramenta possibilita a criação de um arranjo de fotos a partir do arquivo do celular. As montagens podem ser compartilhadas nas redes sociais (Twitter, Facebook e o próprio Tumblr) e via e-mail.

O download do app pode ser feito no site http://www.photoset.com/