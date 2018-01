Tumblr mostra outras empresas que apoiam diversidade sexual - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Há quase dez dias, estreou a campanha de Dia dos Namorados d’O Boticário. Nela, casais se presenteiam com perfumes da marca e, por fim, se abraçam, incluindo alguns com pessoas do mesmo sexo. Com isso, o que era para ser só mais uma propaganda acabou se transformando em uma guerra virtual.

Grupos de evangélicos e conservadores se organizaram virtualmente e começaram a dar dislikes no vídeo da campanha no YouTube. Em seguida, algumas páginas no Facebook, como o Sensacionalista, organizaram os seguidores para combater a taxa de reprovação no vídeo através de avaliações positivas.

Um grande número de pessoas começou a defender um boicote aos produtos d’O Boticário. Em um vídeo no YouTube, o pastor Silas Malafaia, convocou seus seguidores a não comprar mais produtos da marca. “Quero convocar as pessoas de bem, que não concordam com essa promoção de homossexualismo através de comerciais, para boicotarem os produtos dessas empresas”, disse na gravação.

A campanha anti-Boticário inspirou o Tumblr “Aproveita e boicota também”. A página compila diversos casos de empresas — nacionais e estrangeiras — que já manifestaram apoio ao movimento LGBT através de campanhas publicitárias ou declarações de diretores e CEOs. Ali estão nomes como McDonald’s, Starbucks, Coca-Cola, Google, Unilever e Facebook.

Em entrevista ao Estado, Malafaia deu indícios de que não planeja parar de utilizar outras marcas que apoiam o movimento homossexual, como Facebook e Youtube. “Falaram para mim que o Google da América Latina é favorável ao homossexualismo. E eu tô nem aí! Tenho que me preocupar com o Brasil”, comentou. “Se alguma marca fizer apologia ao homossexualismo no Brasil, aí eu vou falar. Senão, não. Não sou caça-fantasma de empresas que apoiam os gays. Isso é uma falácia para minar minha posição.”

O autor da página “Aproveita e boicota também”, que não quis divulgar sua identidade, disse que a página é neutra na discussão. “Não é de nenhuma marca. De nenhum movimento. De nenhuma causa. É só um exercício de livre-expressão pra quem tem a cabeça aberta. ”, comenta. E conclui: “o tumblr é de todo mundo. O diálogo é importante. E a mudança também.”

"Mais um banco que não deve ser utilizado: como dois homens vão cuidar de uma menina e de um cachorro?", diz o Tumblr

Propaganda da Coca-Cola na Holanda mostrada no Aproveita e boicota também

"Aproveita e boicota o Google, que apoia a diversidade. Lembre-se de boicotar todos os smartphones que tem sistema operacional ANDROID: Samsung, LG, HTC e Motorola" , diz a página

